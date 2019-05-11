صحيفة: العالم أجمع يدرك ما تقوم به إيران

قالت صحيفة خليجية، إن النظام الإيراني بلغ مبلغاً لم يصله نظام في دعم الإرهاب،.

وأضافت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم السبت - تابعها "الخليج 365" - "وهذا يعني أن الخطر الذي يتهدد الأمن والسلام والاستقرار الدوليين يتزايد بشكل مضطرد، خاصة أن العالم أمام نظام ينسج منذ زمن طويل علاقات مع جميع التنظيمات الإرهابية، وبلغ الحد أن سميت بعض الشوارع في طهران باسم قتلة وإرهابيين ومطلوبين، في تحدٍ سافر للشرعية الدولية وكل ما يتوجب على أي نظام أن يلتزم به.

واضافت ان دوائر القرار في طهران لم تبق وسيلة تدميرية إلا وعملت عليها سواءً من تسليح المليشيات إلى إثارة الطائفية والعمل على شراء الولاءات، فكانت النتيجة تدخلات ألحقت الويلات بالملايين من شعوب عدة دول في المنطقة مثل العراق وسوريا واليمن ولبنان ومحاولات في دول أخرى، ومخططات إرهابية تهدد دولاً بعيدة وصلت حتى الأرجنتين وعدد من الدول الأوروبية، وكان النظام الإيراني يعتقد أن الاتفاق النووي غير المأسوف عليه الذي تم توقيعه في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، هو بمثابة تصريح وتفويض يتيح له مواصلة سياسته العبثية الرعناء العدوانية دون رقيب أو حسيب.

وخلصت الى ان العالم أجمع يدرك ما تقوم به إيران وما تنسجه من مؤامرات عابرة للحدود ومخططات تدميرية وتحالفات خطيرة لا يمكن أن يتم السكوت عنها، وبالتالي كان لا بد من معاقبة النظام الإيراني وإجباره على كف شروره وآثامه وتجنيب العالم المزيد من التهديدات والتلميحات التي يعلن عنها "نظام الملالي" في كل مناسبة