شكرا لقرائتكم فيسبوك بعين العاصفة مجددا.. اتهام بإنتاج محتوى إرهابي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يدخل فيسبوك عين العاصفة مجددا، حيث وجد مؤسسو موقع التواصل الاجتماعي أنفسهم متهمين بإنتاج محتوى إرهابي.

وتضمنت الاتهامات هذه المرة تقريرا للمركز الوطني للتنبيه في واشنطن، أفادت شكوى كشف عنها أن موقع فيسبوك يقوم بطريقة آلية وعن غير قصد بتوليد محتوى لجماعات مرتبطة بالإرهاب، وذلك لفشل أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بالموقع في كشف تطرف هذا المحتوى.

وضمن الدراسة التي أجراها المركز توصل الباحثون إلى أن تنظيمي "داعش" والقاعدة كانا ناشطين علنا على موقع التواصل الاجتماعي.

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وما يثير قلقًا أكبر هو أن برنامج "فيسبوك" الخاص بالنشر التلقائي كان يقوم بإنشاء مقاطع فيديو "احتفالات" أو "ذكريات" للصفحات المتطرفة التي جمعت عددا كافيا من المشاهدات أو "الإعجابات".

بدوره دافع فيسبوك بأنه يزيل المحتوى المرتبط بالإرهاب بمعدل نجاح أعلى بكثير مما كان عليه الحال قبل عامين، منذُ أن تم ضخ استثمارات ضخمة في الجانب التقني.

وأضاف الموقع أنه لا يدعي ضبط كل شيء لكنه يبقى متيقظاً في جهوده ضد الجماعات الإرهابية في جميع أنحاء العالم.