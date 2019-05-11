شكرا لقرائتكم خبر عن 3 اجتماعات لـ"زراعة البرلمان" لمناقشة مشروعات قوانين خلال الأسبوع الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، 3 اجتماعات خلال الأسبوع الجارى، وذلك لمناقشة العديد من الملفات والقوانين المعروضة عليها.



وتواصل اللجنة فى اجتماعها الأحد استكمال مناقشة أهم ملاحظات اللجنة على الزيارة الميدانية التى قامت بها إلى محافظة مطروح فى الفترة من 19/2/2019 إلى 23/2/2019 بشأن عدم اتخاذ إجراءات تقنين وضع اليد للمنتفعين بأراض بمنطقة الحزام الأخضر.

وتناقش اللجنة يوم الثلاثاء فى اجتماعها الثالث هذا الأسبوع مشروع قانون مقدم من النائب خالد محمد عبد العزيز شعبان و (60) نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن "الإصلاح الزراعى"، وهذا الاجتماع سيكون مشتركًا مع لجنتى الشئون الدينية والأوقاف، والشئون الدستورية والتشريعية.