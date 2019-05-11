مقاتلات هندية تعترض طائرة أوكرانية

أعلنت وكالة الطيران المدني في جورجيا أن "طائرة الشحن An-12، التي جعلتها مقاتلات سلاح الجو الهندي تهبط في مطار جايبور الدولي، التي أقلعت من تبليسي، ليست من جورجية، ولكنها أوكرانية".
واشارت الوكالة الى ان "طائرة 2 غير مدرجة في السجل المدني للطائرات، إنها طائرة مملوكة لشركة موتور سيتش الأوكرانية"، لافتة الى أن "التقرير يشير الى أن الطائرة قد هبطت في تبليسي لأسباب تقنية".
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