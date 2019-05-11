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مقاتلات هندية تعترض طائرة أوكرانية

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أعلنت وكالة ​الطيران المدني​ في ​جورجيا​ أن "​طائرة​ الشحن An-12، التي جعلتها مقاتلات سلاح الجو الهندي تهبط في مطار جايبور الدولي، التي أقلعت من تبليسي، ليست من جورجية، ولكنها أوكرانية".

واشارت الوكالة الى ان "طائرة 2 غير مدرجة في السجل المدني للطائرات، إنها طائرة مملوكة لشركة موتور سيتش الأوكرانية"، لافتة الى أن "التقرير يشير الى أن الطائرة قد هبطت في تبليسي لأسباب تقنية".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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