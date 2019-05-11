البرلمان الفرنسي يصادق على مشروع قانون ترميم "نوتردام"

صادق ​البرلمان الفرنسي​ على مشروع قانون لإعادة ترميم كاتدرائية "نوتردام"، التي احترقت في منتصف نيسان الماضي، وتضررت بشكل كبير.

وذكرت قناة "LCP" أن البرلمان صادق على مشروع القانون في القراءة الأولى، مضيفة أن 32 نائبا صوتوا بنعم، فيما رفضه 5 أعضاء وامتنع 10 آخرون عن التصويت.

وينص القانون على تقديم إعفاءات ضريبية للأشخاص الذين يتبرعون بمبالغ مالية لإعادة ترميم الكاتدرائية، كما يتضمن القانون عددا من المعايير التي يتم بمقتضاها جمع التبرعات.

وقد مثل الجزء الأول من مشروع القانون، حول ما ستفعله الدولة بفائض الأموال المحتمل بعد انتهاء الأشغال، نقطة خلاف بين النواب، واقترح بعضهم إعادة توزيع الأموال المتبقية على كاتدرائيات وكنائس أخرى، لكن ​وزير الثقافة​ الفرنسي، فرانك ريستر، أكد أن "كل أموال التبرعات" ستذهب إلى ​كاتدرائية نوتردام​.