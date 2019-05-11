الجيش السوري يدمر مقرات للنصرة في بلدة حاس بريف إدلب

افادت وكالة "سانا" بأن "قوات ​الجيش السوري​ دمرا بضربات مركزة مقرات لمسلحي ​جبهة النصرة​ في بلدة حاس ب​ريف إدلب الجنوبي​". ونفذ الجيش السوري عمليات مكثفة على محاور تحرك المسلحين بين ريفي حماه وإدلب، أسفرت عن تدمير آليات وعتاد بين قريتي حيش وكفرسجنة.

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