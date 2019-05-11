الطبيب المعالج لصفير: وضعه دقيق وخطر ولكن قلبه مستمر بالدفاع

أكد الدكتور الياس صفير، المشرف على علاج البطريرك الماروني السابق ​نصرالله صفير​ أن "وضع صفير دقيق وخطر ولكن قلبه مستمر بالدفاع ونصلي من أجل ان تمر هذه المرحلة الصعبة وأملنا كبير".

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