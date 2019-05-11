اشار البطريرك مار بشارة الراعي في تصريح له من ​مستشفى​ ​أوتيل ديو​ عقب زيارة البطريرك ​نصرالله صفير​، الى اننا "نطلب من جميع الناس ​الصلاة​ للبطريرك صفير، ووضعه دقيق".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الراعي من مستشفى أوتيل ديو: نطلب من الجميع الصلاة للبطريرك صفير ووضعه دقيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.