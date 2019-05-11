البطريرك العبسي التقى وزير خارجية فرنسا: للتعاون من اجل صناعة السلام

بحث بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي مع وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان شؤون المنطقة وكيفية العمل من أجل استقرارها، مؤكدا على "ضرورة التعاون لصناعة السلام المستدام والعادل في الشرق الأوسط".
وفي كلمة له خلال محاضرة في المعهد الكاثوليكي في باريس، عرض العبسي الواقع الحالي للأمور والصراع الدائر نتيجة الأطماع في خيرات المنطقة"، مؤكدا على "أهمية الوحدة المسيحية التي لا يمكن اعتبارها خيارًا بل ضرورة واجبة للحفاظ على التنوّع والتعدديّة في الشرق ومن خلال كلّ مكوناته".
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