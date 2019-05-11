البطريرك العبسي التقى وزير خارجية فرنسا: للتعاون من اجل صناعة السلام

بحث بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك ​يوسف العبسي​ مع وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان شؤون المنطقة وكيفية العمل من أجل استقرارها، مؤكدا على "ضرورة التعاون لصناعة السلام المستدام والعادل في ​الشرق الأوسط​".

وفي كلمة له خلال محاضرة في المعهد الكاثوليكي في ​باريس​، عرض العبسي الواقع الحالي للأمور والصراع الدائر نتيجة الأطماع في خيرات المنطقة"، مؤكدا على "أهمية الوحدة ​المسيحية​ التي لا يمكن اعتبارها خيارًا بل ضرورة واجبة للحفاظ على التنوّع والتعدديّة في الشرق ومن خلال كلّ مكوناته".