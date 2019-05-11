مخزومي: على الحكومة ان تحضر خريطة طريق للامور العالقة أهمها الموازنة

لفت النائب ​فؤاد مخزومي​ في حديث اذاعي الى أن " التخفيضات هي خطوات باتجاه الصحيح لكن الوضع في ​لبنان​ لا يسمح بـ"الإختيار" بل علينا ان نضع برنامجا متاكملا لا سيّما في ظل التراكمات من التسعينات حتى اليوم"، مشيراَ الى أن "المحاسبة غائبة في ظل وجود كل الكتل في ​مجلس النواب​ في ​الحكومة​"، مشددا على أننا "كنا نتوقع بوجود 79 نائب جديد من رجال الاعمال لا نجد أنهم يمارسون خبرتهم والتصويت يكون على أساس خيار الكتل السياسية".

واشار الى أن " ​الوضع الاقتصادي​ سيء والوضع السياسي يفتقر لنظام المراقبة والمحاسبة ولست مرتاحا لما أراه"، لافتا الى أن " الحكومة يجب أن تحضر خريطة طريق متكاملة من أجل كل الأمور الأساسية العالقة أهمها ​الموازنة​"، ومضيفا: " التوظيفات ما قبل ​الانتخابات​ كانت جميعها على أساس سياسي بحت".

وأضاف: "اي مشروع كهرباء بحاجة لسنتين من العمل مع وجود هيئة ناظمة وعلى هذا الأساس يجب أن نصل بخطة الكهرباء"، لافتا الى أن "موضوع عدم الشفافية في الوضع المالي في لبنان يجعل من المستثمرين غير مؤمنين بالإستثمار في لبنان".