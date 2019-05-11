كانا على متن دراجة نارية واصطدما بإحدى السيارات.. حادثة سير في طنجة تخلف مصرع شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة

تعرض شخصان، ليلة الخميس/ الجمعة، في طنجة، إلى حادثة سير خطيرة، إثر اصطدام دراجتهما النارية بإحدى السيارات، على مستوى “طريق مرقالة”، واستدعى ذلك نقلهما على وجه السرعة إلى المستشفى الجهوي محمد الخامس، حيث فارق أحدهما الحياة فيما بعد متأثرا بجروحه.

ووفق المعطيات المتوفرة لـ”اليوم 24″، فإن الشابان كانا على متن دراجتيهما النارية ويسيران بسرعة كبيرة، وحاولا تجاوز إحدى السيارات المسرعة، قبل أن يصطدما بها بقوة، ما أسفر عن إصابة الشاب، الذي كان يقود الدراجة بجروح بليغة على مستوى الساق والرأس، بينما تعرض مرافقه إلى كسور خطيرة استدعت نقله مباشرة إلى غرفة الإنعاش، حيث توفي لاحقا.

يذكر أن المصالح الأمنية المختصة حلت إلى عين المكان، فور علمها بالحادث وباشرت تحرياتها الأولية لتحديد ظروفه، وملابساته.