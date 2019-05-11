بوتين يسقط أرضًا خلال احتفاله بالنصر في مبارة هوكي استعراضية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لم يحرم السقوط الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من فرحة انتصاره خلال مشاركته في مباراة ودية استعراضية لهوكي الجليد يوم أمس، الجمعة، والتي باتت تقليدا سنويا له.

وقالت صحيفة "ذي غارديان" إن الرئيس الروسي سجل على الأقل 8 أهداف، خلال مباراة استعراضية لهوكي الجليد مع لاعبين دوليين سابقين للمنتخب الوطني في مدينة سوتشي الروسية.

لعب بوتين لصالح فريق "الأساطير" إلى جانب بعض نجوم الرياضة الروس ومن بينهم سلافا فتيسوف وبافيل بور.

تمكن بوتين من إرسال القرص إلى ما بعد خط المرمي 8 مرات، كما وسجل زميله في الفريق وزير الدفاع سيرغى شويغو 3 أهداف.

ولكن تألق بوتين لم يحميه من التعرض لموقف محرج ومضحك في النهاية، عندما سقط على وجهه خلال "طواف الانتصار" حول الحلبة لتحية الجماهير.

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وتعثر بوتين عندما وصل إلى منطقة مغطاة بسجادة حمراء على الجليد، ليقع على وجهه، ولكنه تدارك الموقف بسرعة وهم بالتزلج من جديد.

وقالت الصحيفة إن بوتين لم يواجه "مقاومة كبيرة" من المدافعين خلال المباراة، وعاونه زملاؤه في الفريق، المحترفون السابقون، بصناعة العديد من الفرص له خلال اللقاء.

وكان بين لاعبي الفريق المنافس لاعبون هواة كبار، ومن بينهم صديق الطفولة لبوتين، رجل الأعمال غينادي تيمشينكو، والملياردير فلاديمير بوتانين، والعديد من حكام المناطق الروس

وعادة يخوض الرئيس الروسي مباريات هوكي الجليد التي يبرع فيها، من حين إلى آخر، ويلعب بجواره مسؤولون ووزراء ورجال أعمال مشهورون، وتبث المباريات عادة على التلفزيون الروسي.