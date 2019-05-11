إنتر ميلان يحدد مطالبه للاستغناء عن إيكاردي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق يوفنتوس الإيطالي أبدى رغبته في التعاقد مع نجم إنتر ميلان، ماورو إيكاردي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، إن اليوفي وضع إيكاردي كهدف رئيسي، حيث يحرص بطل الكالتشيو على الاستفادة من الفوضى، التي يعيشها المهاجم في النيراتزوري.

وأضاف أن إنتر ميلان حدد مطالبه للسماح برحيل إيكاردي، حيث يرغب في الحصول على مبلغ مالي كبير.

كما أن الإنتر غير مستعد للاستماع لأي عروض، تتضمن تبادلًا للاعبين، ما لم تكن مسايرة لرغبته.

وذكر الموقع أن يوفنتوس قد عرضًا، يشمل انتقال جناحه دوجلاس كوستا، بجانب مبلغ مالي، مقابل ضم إيكاردي، إلا أن إنتر ميلان يرى العرض غير قيم بالنسبة له، ويتجه لرفضه.