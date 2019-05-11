الحرب التجارية بين بكين وواشنطن: 3 نقاط محط خلاف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت بكين إن هناك 3 نقاط لا تزال محط خلافات بين الصين والولايات المتحدة في المفاوضات الجارية في واشنطن، مضيفة أن الطرفين يواصلان المحادثات.

وتحدث كبير المفاوضين ونائب رئيس الوزراء الصيني، ليو هي، عن 3 نقاط خلافية لا تزال قائمة، بعد يومين من المفاوضات في واشنطن.

وكان قد اختتم المفاوضون الصينيون والأميركيون، الجمعة، جولة جديدة من المحادثات لمحاولة التوصل إلى اتفاق، في أوج حرب تجارية بينهما تمثلت بتبادل فرض رسوم جمركية على صادراتهما.

وقال ليو "إذا توصلنا إلى اتفاق، فيجب سحب الرسوم الجمركية العقابية". وأضاف "هذه هي النقطة الأولى".

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أمر، الجمعة، بزيادة الرسوم الجمركيّة على كل الواردات الصينيّة تقريبا، وذلك بعد أقلّ من 24 ساعة من رفع واشنطن التعرفة الجمركيّة على سلع صينيّة بقيمة 200 مليار دولار.

ويفترض أن تبدأ الإجراءات الإثنين لكنها لن تدخل حيز التنفيذ قبل أشهر.

حاليا تخضع بضائع بقيمة أكثر من 250 مليار دولار من الواردات الصينية لرسوم جمركية عقابية. وهذه الرسوم رفعت الجمعة من 10 بالمئة إلى 25 بالمئة لمئتي مليار دولار من هذه البضائع.

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وكان قد أعلن ترامب والرئيس الصيني، شي جين بينغ، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي عن هدنة في نزاعهما التجاري في ختام قمة مجموعة العشرين في بوينوس آيرس. وتعهدت بكين خصوصا بشراء مزيد من المنتجات الأميركية، بدون تحديد قيمتها أو حجمها، لخفض الخلل الهائل في الميزان التجاري بين البلدين.

وتساءل ليو هي أمام الصحافيين "في نهاية الأمر، ما هو الرقم؟"، معترفا بأنه خلاف آخر بين البلدين "لا يمكن تغييره بسرعة".

ونقطة الخلاف الثالثة هي النص النهائي لاتفاق محتمل. وقال ليو "يجب أن يكون متوازنا".

وأكد كبير المفاوضين الصينيين أن المفاوضات التجارية ستتواصل على الرغم من ذلك في بكين في موعد لم يحدد بعد.

وقال إن "المفاوضات لم تخفق، وبالعكس، العقبات هي تطور طبيعي في المفاوضات، وهذا أمر لا بد منه"، مضيفا أن "الجانبين اتفقا على الاجتماع مرة أخرى في بكين في المستقبل، كما اتفقا على مواصلة دفع المفاوضات قدما".