حالة الطقس: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المتوقع أن يطرأ اليوم، السبت، ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، وخاصة في المناطق الجبلية والداخلية من البلاد.

وتشير التوقعات إلى درجات الحرارة ستكون قريبة من المعدلات السنوية لهذا الموسم.

ويتوقع أن تهب في ساعات ما بعد لظهر رياح نشطة، وخاصة في منطقة السهل الساحلي.

أما درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة فتكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 26 – 15، الخالصة (كريات شمونه) 29 – 16، صفد 23 – 15، طبرية 31 – 17، الناصرة 26 – 15، حيفا 23 – 15، يافا 23 – 15، القدس المحتلة 25 – 16، عسقلان 23 – 15، عين جدي(البحر الميت) 32 – 25، بئر السبع 30 – 15، أم رشرش (إيلات) 35 – 22.

ويوم غد، الأحد، يتوقع أن يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتظل قريبة من المعدلات السنوية لهذا الموسم، وخاصة في المناطق الجبلية.