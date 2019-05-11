للاتصال بترامب.. واشنطن تمرر رقم هاتف إلى سويسرا لتسليمه لإيران

ونقلت "سي إن إن" عن مصدر دبلوماسي تأكيده، أنه بعد أن "ناشد ترامب علنا الإيرانيين الاتصال به وسط توترات متصاعدة مع طهران، اتصل البيت الأبيض بالسويسريين يوم الخميس الماضي لتمرير رقم هاتف يمكن للإيرانيين الاتصال من خلاله بالرئيس الأمريكي".وأضاف المصدر أن "السويسريين على الأرجح لن يسلموا الرقم ما لم يطلب الإيرانيون ذلك بأنفسهم، ويعتقد أنه من غير المرجح أن يفعلوا ذلك".

ولا تربط الولايات المتحدة وإيران أي علاقة دبلوماسية رسمية، فيما تمثل سويسرا مصالح الولايات المتحدة في إيران، حيث تقدم الخدمات للمواطنين الأمريكيين مثل مسألة تأشيرات الدخول. كما أنها بمثابة قناة للدبلوماسية بين البلدين على الرغم من وجود آليات أخرى للتواصل بين البلدين.



وحث ترامب أمس القيادة الإيرانية على الجلوس والحوار معه بشأن التخلي عن برنامجها النووي، مشيرا إلى عدم استبعاده مواجهة عسكرية بالنظر إلى التوتر بين البلدين.

وتابع في مؤتمر صحفي، "يجب أن يتصلوا.. إذا فعلوا ذلك فسنكون منفتحين على الحديث معهم".

