إسرائيل تهدد باستهداف منظومة 'إس 300' في سوريا

وأضاف "من غير الصحيح التوقف عند موضوع ما إذا كانت (منظومة إس 300) تدار من قبل السوريين، أو تحت مراقبة الروس، في كل الحالات علينا أن ننطلق من أن المنظومة جاهزة للتصدي لعملياتنا في صباح الغد".
ولفت بار إلى أن "مسار تدريب طواقم سوريّة للتعامل مع المنظومة، الذي استمرّ عدّة أشهر انتهى، وقد يتطلّب الأمر تدريب طواقم أخرى".
وأضاف بار أن "الجيش الإسرائيلي يعمل كي لا يكون هنالك ميليشيات إيرانيّة في سوريا، حيث نعمل كل ما يجب كي لا يكون هناك وجود إيراني على الأراضي السورية"، مشيرا الى ان "الإصرار الذي نبديه في هذا الموضوع أتى بنتيجة، لكننا لم نصل للنهاية بعد".
واوضح ان "ّالإصرار الإيراني على التموضع في سوريا ما زال مستمرًا"، موضحا ان "طهران لن تتنازل بسهولة".
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