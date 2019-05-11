الان تتابع مادورو: رئيس جهاز الاستخبارات الفنزويلي السابق عميل لـ«سي آي ايه» والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كراكاس -الخليج 365:
اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو رئيس جهاز الاستخبارات السابق مانويل ريكاردو كريستوفر فيجيرا بأنه كان عميلا لوكالة الاستخبارات الأمريكية (سي آي ايه).
واتهم مادورو فيجيرا بأنه أحد المنظمين لما اسماه محاولة الانقلاب التي قامت بها المعارضة الأسبوع الماضي.
وخلال محاولة الانقلاب التي وقعت الأسبوع الماضي، تردد أن فيجيرا ساعد زعيم المعارضة ليوبولدو لوبيز على الهروب من مقر الإقامة الجبرية.
وتسببت محاولة الانقلاب المزعومة بقيادة زعيم المعارضة خوان جوايدو، الذي يرأس الجمعية الوطنية، في فرار العديد من نواب المعارضة إلى سفارات أجنبية في العاصمة كاراكاس أو مغادرة البلاد.
ويبدو أن محاولة الانقلاب لم تنجح بسبب عدم حصولها على دعم القوات المسلحة.
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