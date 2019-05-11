الان تتابع الجيش اليمني يصد هجوماً حوثياً في البيضاء والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل صنعاء -الخليج 365: تصدت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية لهجوم شنته ميلشيا الحوثي الانقلابية في منطقة الحبج بمديرية الزاهر بمحافظة البيضاء، وسط اليمن. وأجبرت قوات الجيش الوطني عناصر الميلشيا على التراجع والفرار، بعد تكبيدهم خسائر في الأرواح والعتاد، حسبما أورد موقع “سبتمبر نت” التابع لوزارة الدفاع اليمنية. وتشن ميلشيا الحوثي الانقلابية بشكل متواصل هجمات عنيفة، على مواقع قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في المنطقة ذاتها، تنتهي بالفشل، وخسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

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