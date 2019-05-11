مايك بومبيو: أي هجمات تشنها إيران أو وكلاؤها ستقابل برد حاسم

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن أي هجمات تشنها إيران أو وكلاؤها ضد المصالح الأمريكية ستقابل برد سريع وحاسم، وفقا للعين الإخبارية.

ونشرت الولايات المتحدة الأمريكية حاملة طائرة ومقاتلات استراتيجية تحسبا لأي أعمال قد تقوم بها إيران ضد المصالح الأمريكية.

وأضاف بومبيو في بيان"على النظام في طهران أن يفهم أن أي هجمات يشنها هو أو وكلاؤه من أي هوية على مصالح الولايات المتحدة أو مواطنيها ستقابل برد أمريكي سريع وحاسم"

وتابع: "نحن لا نسعى للحرب، لكن إيران تقتل جنودنا منذ 40 عاما ويجب أن ندافع عن أنفسنا".

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يأتي هذا فيما تتصاعد الضغوط الأمريكية على طهران التي أعلنت تعليق التزامها ببعض بنود الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى بالتزامن مع مرور عام كامل على انسحاب واشنطن من الاتفاق الموقع في 8 مايو/أيار 2018.

وقررت إيران، الأربعاء، تعليق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي، في ظل تشديد الولايات المتحدة من عقوباتها على نظام طهران.

وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، عقوبات جديدة على إيران تستهدف صادراتها من المعادن الصناعية، في أحدث تصعيد للتوتر بين واشنطن وطهران، بشأن الاتفاق النووي المبرم في 2015.

وكانت الولايات المتحدة قد أعادت فرض عقوبات، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على صادرات النفط الإيراني، بعد أن انسحب الرئيس ترامب من الاتفاق النووي المبرم بين إيران و6 قوى عالمية.