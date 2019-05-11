الجوع يُنهك ملايين العمال في إيران منذ مطلع شهر رمضان

أنهك الجوع والأوضاع المعيشية الصعبة ملايين العمال في إيران منذ مطلع شهر رمضان، بالتزامن مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ووسط خطط حكومية لإلغاء الدعم تدريجيا مع نضوب مواردها النفطية،وفقا للعين الإخبارية.

وأظهرت تقارير إخبارية محلية أن شريحة العمال في إيران لجأت إلى تناول الأسماك المعلبة كبديل للحوم الحمراء والدواجن، لكن حتى هذا الخيار أصبح صعبا بعد ارتفاع أسعار "السلعة البديلة" بنحو 100%.

وحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) ناشد أحد أعضاء المجلس الأعلى للمجالس العمالية في إيران (رسمي) حكومة بلاده بالتدخل فورا لوقف غلاء الأسعار، ولفت العضو الذي لم يفصح عن هويته إلى أن المجتمع العمالي يواجه معاناة شديدة بسبب تقلبات السوق وغلاء سلع كالتونة التي كانت تستخدم كبديل بروتيني رخيص.

ويهدد شح بعض المواد الغذائية في الأسواق المحلية الإيرانية ملايين الأسر الأقل دخلا، وسط اتجاه داخل حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى التخلي تدريجيا عن دفع إعانات نقدية لهم تقدر بأقل من 3 دولارات شهريا، على خلفية تقلص عوائد المبيعات النفطية.

ويشكو العديد من المستهلكين الإيرانيين من ضعف فاعلية المراقبة الحكومية على حركة الأسواق المحلية، من حيث الإشراف على التوزيع، ونسب المعروض، وتحديد التسعيرة المناسبة لكل سلعة.

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ومع حلول شهر رمضان تشهد الأسواق الإيرانية موجة غلاء حادة في أسعار عدد من السلع الأساسية التي لا تخلو منها مائدة عائلية في البلاد، فضلا عن اختفاء أصناف بعينها وسط انتقادات لفشل الحكومة في توفير أبسط الاحتياجات.

وواصل سعر عبوة البيض الواحدة (30 بيضة) ارتفاعه محليا لتسجل 18 ألف تومان إيراني (1 دولار أمريكي = 4200 تومان وفقا للسعر الرسمي)، مقارنة بـ 12 ألف تومان قبل رمضان.

وشهدت سلع أخرى مثل معجون الطماطم ارتفاعا ملحوظا في أسعارها بسبب قرارات حكومية بتصديرها إلى الخارج، أملا في الحصول على عوائد نقدية من العملة الصعبة.

وزادت أسعار السكر الأبيض إلى نحو 10 آلاف تومان إيراني، وسط تبريرات من مسؤولين حكوميين بوجود مشكلات تقتصر على شبكة الموزعين بين الأسواق داخليا، حسب ما نقلت منصة "تابناك" الإخبارية المحلية.

وفي سياق متصل، زادت أسعار أصناف أخرى من الأسماك المعلبة بنحو 100% وعبوات المعكرونة بنسبة تجاوزت 70%، وألقت نقابة الصناعات الغذائية الإيرانية باللوم على حكومة طهران بسبب رفضها دفع حزم نقدية بالعملة الصعبة لسد حاجة البلاد من هذه الواردات.