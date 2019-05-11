حمد بن جاسم يقفز على فضائح عمالته للملالي ويدعو للتعايش مع إيران

يسعى حمد بن جاسم، رئيس وزراء ووزير خارجية قطر السابق، بين حين وآخر إلى إطلاق تصريحات تؤكد تبعية دويلته لنظام الملالي بإيران، حيث يتحدث باسمها ويدافع عنها ويعظم من شأنها، محاولا القفز على فضائح عمالته للملالي وفساده بتغريدات هزلية، في محاولة لاستفزاز الرباعي العربي، وفقا لموقع قطر يكليس.

وفي سلسلة تغريدات جديدة، تطرق بن جاسم، إلى قضية التصعيد الأخيرة في منطقة الخليج، معتبرا أنه لن يصل إلى مواجهة عسكرية وأن هناك هدفا آخر ورائه.

وتابع: "التصعيد الراهن في منطقة الخليج، الذي تدعمه بعض دول مجلس التعاون الخليجي، لن يؤدي، كما أرى، إلى نشوب صدام عسكري واسع مع إيران، بل الهدف منه هو إعادة الاتفاق النووي إلى مائدة المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في المقام الأول".

وعاد المرتشي حمد بن جاسم عاد للتطاول على المنظومة العربية بأكاذيبه، قائلا: "وللأسف فإن بعض دول مجلس التعاون الخليجي تراودها أحلام إلحاق هزيمة عسكرية بإيران، كما كانت تحلم قبل توقيع الاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة، ووجدت هذه الدول نفسها مضطرة للإشادة بالاتفاق عند توقيعه آنذاك.. إننا للأسف مجرد طرف ثانوي نعمل بردات الفعل دونما رؤية تحددها مصالحنا".

وأضاف بن جاسم: "فهدم مجلس التعاون الخليجي وتقويضه، كما يحدث اليوم يصب في مصلحة الغير ويدمر مصالح دول المجلس، ولا يخدم إلا مصالح من يريدون إبرام اتفاقيات جديدة مع إيران، أما نحن فسنطبل لتلك الاتفاقات كما فعلنا في المرة الأولى".

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وختم تغريداته قائلا: "وكما قلت أكثر من مرة فأنا لا اتفق مع إيران في كل شيء، ولا أختلف مع الغرب في كل شيء، ولكن هناك مصلحة قومية لدول مجلس التعاون والعالم العربي، يجب أن تظل حاضره في حساباتنا ويحترمها الأصدقاء قبل الأعداء حتى نصبح فاعلين لا مطبلين!".

تغريدات المسؤول القطري السابق تأتي بعد إعلان دخول حاملة الطائرات الأمريكية، إبراهام لينكولين إلى البحر الأحمر عبر قناة السويس، الخميس، في خطوة تهدف للتصدي لأي أعمال عدائية من إيران بعد تصعيد العقوبات الأمريكية على طهران وآخرها عقوبات على قطاعات الحديد والصلب والألومنيوم.

وسبق أن دعا بن جاسم الدول العربية إلى التصالح والتعاون مع نظام الملالي بإيران، حيث قال إن علاقة دويلته "توطدت" معها، داعيا لما يسمى بـ"حوار جاد مع إيران"، وهون من حجم الخلافات العربية والخليجية معها، زاعما بأنها "خلافات في بعض الآراء وبعض القضايا"، رغم جميع الشواهد والدلائل والسياسات التخريبية الإيرانية للدول العربية عامة ودول الخليج بشكل خاص.

وفضح بن جاسم التوجه الحقيقي لدويلته الصغيرة، ليثبت بالدليل القاطع صحة المقاطعة العربية للكيان الشيطاني قطر، حيث انخرط في دعاية رخيصة لجار غادر وماكر ومعروف في العالم أسره بالكذب والإرهاب والمشروع التوسعي المعادي تماما للخليج والمنطقة العربية، ولم يتبق في النهاية أمام بن جاسم إلا التباكي في مناحة مكشوفة على انهيار الاتفاق الننوي الإيراني الذي بات من الماضي.