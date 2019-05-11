لولا: بولسونارو مريض يعتقد أن مشكلة البرازيل تُحل بالأسلحة

اسماء السيد - ساو باولو: اتّهم الرئيس البرازيلي السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الجمعة الرئيس البرازيلي اليميني جايير بولسونارو بأنه "مريضٌ يعتقد أن مشكلة البرازيل تُحل بالأسلحة".
واعتبر الزعيم التاريخي لليسار البرازيلي، الذي يقضي عقوبة بالسجن مدتها ثماني سنوات وعشرة أشهر، بتهمة الفساد، أن "مشكلة البرازيل تُحل بالكتب والمدارس".
وقّع بولسونارو، الذي وصل إلى السلطة في يناير مرسومًا خلال هذا الأسبوع، سيُتيح لآلاف البرازيليّين حمل سلاح في الشارع أو في أماكن عملهم.
من بين المسموح لهم بحمل سلاح، النوّاب والمسؤولون القضائيّون وسائقو الشاحنات والمحامون، وحتى بعض الصحافيين. غير أن منتقدي هذا النص يعتبرون أنه غير دستوري، وسيؤدي إلى تفاقم العنف.
لولا الذي دخل السجن منذ أبريل 2018، سُمِح له في الشهر الماضي بالتحدث إلى الصحافة. وفي مقابلة سابقة في 26 أبريل، قال لولا لصحيفتَي "إل باييس" و"فولها دي ساو باولو" إن البرازيل تحكمه "مجموعة مجانين".
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