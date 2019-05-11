ضبط أكثر من ألف قطعة سلاح لدى شخص في لوس انجليس

دبي - بواسطة محمد فارس ضبطت أكثر من ألف قطعة سلاح من كل الأعيرة فضلا عن مخزون كبير من الذخائر في منزل يقع في حي راق في لوس أنجليس في الثامن من أيار/مايو 2019

ضبطت أكثر من ألف قطعة سلاح من كل الأعيرة فضلا عن مخزون كبير من الذخائر في منزل يقع في حي راق في لوس أنجليس.

وتظهر المشاهد التي بثتها الشرطة أسلحة من انواع وأعيرة مختلفة مصفوفة في الممر المؤدي إلى المنزل الفخم الواقع قرب سانسيت بولفارد في حي هولمبي هيلز.

وفتشت الشرطة المحلية والوكالة الفدرالية المكلفة ضبط الأسلحة والمتفجرات والتبغ والكحول (إيه تي أف) المنزل بعد تلقي معلومات مجهولة المصدر مفادها أن رجلا يبيع أسلحة "خارج إطار رخصة حيازة الأسلحة التي يملكها" على ما جاء في بيان لوكالة " إيه تي أف".

وإضافة إلى هذه الترسانة، اكتشف عناصر الشرطة والوكالة "عددا كبيرا من المعدات التي تستخدم في صناعة الأسلحة".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن بعض الأسلحة المضبوطة حديثة فيما البعض الآخر يعود إلى أكثر من خمسين عاما وجزء منها يعود إلى حرب الانفصال (1861-1865).

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وكان مالك هذه الأسلحة جيرارد داميين سينز (57 عاما) موجودا في المنزل وأوقف خلال العملية. وقد يواجه ملاحقات بتهمة انتهاك قانون "نقل الأسلحة الهجومية وبيعها ووهبها وإعارتها" في كاليفورنيا على ما قال كريس راميريز الناطق باسم شرطة لوس أنجليس.

وقد أفرج عن سينز بكفالة قدرها خمسون ألف دولار.

وقالت الناطقة باسم "إيه تي أف" جينجر كوبرن إن سينز يحمل رخصة جمع أسلحة لا تحدد سقفا للكمية، إلا أنه لا يحق له الاتجار بالأسلحة النارية.

واحتاج نحو ثلاثين عنصرا من القوى الأمنية إلى أكثر من 15 ساعة لتفتيش المنزل وإيجاد الأسلحة وإحصائها ونقلها على ما أوضحت السلطات.

ويقع المنزل الكبير على تلال لوس انجليس قرب دارة "بلاي بوي" التي يزورها الكثير من السياح وعلى مسافة كيلومترين من منزل بيونسيه وجاي-زي.