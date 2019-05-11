أول إصابة جدري القرود في سنغافورة

دبي - بواسطة محمد فارس © روسلان رحمان أبلغت سنغافورة عن أول حالة إصابة بفيروس جدري القرود، وهي تعود إلى رجل نيجيري يعتقد أنه أصيب بهذا الفيروس النادر عن طريق تناول لحوم طرائد في حفلة زفاف

أبلغت سنغافورة عن أول حالة إصابة بفيروس جدري القرود، وهي تعود إلى رجل نيجيري يعتقد أنه أصيب بهذا الفيروس النادر عن طريق تناول لحوم طرائد في حفلة زفاف.

وتشمل الأعراض التي تصيب البشر من خلال جدري القرود وهو مرض منتشر في أجزاء من وسط إفريقيا وغربها، الطفوح الجلدية والحمى وآلام العضلات.

وتنتقل العدوى عادة عن طريق الاتصال مع حيوانات مصابة مثل القوارض والقردة وهي محدودة في صفوف البشر، ولا تكون الإصابة قاتلة إلا في حالات نادرة

ووصل الرجل المصاب إلى سنغافورة في 28 نيسان/أبريل وفق ما قالت وزارة الصحة في البلاد في بيان.

Advertisements

وبدأت أعراض الفيروس تظهر على الرجل البالغ 38 عاما بعد يومين من وصوله وقد وضع في الحجز في مركز للأمراض المعدية وحالته مستقرة وفق الوزارة.

وقد وضع 23 شخصا آخر كانوا على اتصال بالرجل في الحجر الصحي وستجري مراقبتهم لمدة 21 يوما.

وأوضحت الوزارة "رغم أن خطر انتشار الفيروس منخفض، قررت الوزارة أخذ الاحتياطات".

وخارج إفريقيا، سجلت حالات إصابة بجدري القرود التي تصيب الإنسان، في الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل فقط وفقا للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.