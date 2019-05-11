شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكرى: "بى بى سى" أصبحت بوقًا أخر يشبه قناة الجزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب مصطفى بكرى، إن محطة إذاعة "بى بى سى" تثبت كل يوم أنها أسيرة أجندة سياسية، وإذا كانت وزارة الخارجية البريطانية هى التى تتولى الصرف فيؤسفنى القول بأن أجهزة البريطانية بما لها من أجندة معادية للبلدان العربية ومتبنية لجماعات الإسلام السياسى وفى مقدمتها جماعة الإخوان الإرهابية التى تلعب الدور الأساسى فى دفع هذه القناة نحو تبنى خطاب غير مهنى وخطاب تحريضى ويزيف الحقائق فى كثير من الأحيان.



وأضاف بكرى فى تصريح، أن تلك القناة دائمًا ما تستضيف بعض الشخصيات التى تعمل فى اتجاه معاكس للأنظمة الوطنية وتدفعهم إلى بث خطاب تحريضى عبر شاشاتها للتحريض وبث الفتن ضد الدول العربية المختلفة باستغلال بعض الأحداث.



وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه على الرغم من أن الحكومة المصرية وكثيرًا من الإعلاميين طالبوا القناة بالتزام الحيادية إلا أنها للأسف أصبحت بوقًا أخر يشبه قناة الجزيرة، وهذه من الأمور تضع علامات استفهام على هذا النهج وتلك الرؤية التى تسير فيها القناة.