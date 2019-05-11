البنتاغون يخصص 1.5 مليار دولار لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك

أعلن المتحدث بإسم وزارة الدفاع الأميركية- البنتاغون توم كروسون، تخصيص مبلغ 1,5 مليار دولار إضافي لبناء جزء من الجدار الحدودي الذي يسعى الرئيس دونالد ترامب لتشييده على الحدود مع المكسيك لمنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين، بعد توجيه مليار دولار للغرض نفسه في آذار الفائت، مشيرا الى أن وزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان وافق على تولي استبدال 78 ميلا (125 كلم) من السياج الحدودي في الحدود الجنوبية في ولايتي اريزونا وتكساس.
ولفت كروسون الى أن "التمويل تم استقطاعه من مصادرة متنوعة، من بينها توفير في النفقات ومتطلبات تمت مراجعتها"، مشيرا الى أن "هذا التحويل للأموال لن يؤثر على الاستعداد العسكري او على مخصصات عناصر الخدمة".
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