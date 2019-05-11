الفاينانشيال تايمز: الإيرانيون على الحافة مع اشتداد المواجهة مع أميركا

لفتت صحيفة "الفاينانشيال تايمز" في مقال نشرته لاثنين من مراسليها من ​طهران​ تحت عنوان "ال​إيران​يون على الحافة مع اشتداد المواجهة مع ​الولايات المتحدة​" الى أنه "اثر العقوبات الأميركية في الشارع الإيراني وردود الفعل فيه في أعقاب إعلان الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​ أن بلاده ستعلق إلتزامها ببعض بنود ​الاتفاق النووي​ المبرم عام 2015 وتصعيد ​واشنطن​ لمواجهتها مع النظام في طهران"، مشيرة الى أن "معاناة الإيرانيين تزايدت مع وصول نسبة التضخم إلى نحو 40 في المئة وانخفاض قيمة الريال الإيراني بنحو 60 في المئة هذا العام"، لافتة الى أن "التقرير ينقل آراء بعض المواطنين الإيرانيين مع تصاعد المخاوف من وقوع نزاع في المنطقة مع إرسال الولايات المتحدة لحاملة طائرات ثانية إلى الخليج فضلا عن ​منظومة​ ​صواريخ​ باتريوت للدفاع الجوي".

ورأى التقرير أن "الرئيس الايراني روحاني يسعى للضغط على ​بريطانيا​ و​فرنسا​ و​ألمانيا​ و​روسيا​ والصين من أجل أن فعل المزيد لتخفيف أثر العقوبات الأميركية على بلاده"، لافتة الى أن "التقرير ينقل عن علي أبطحي، نائب الرئيس السابق ذي التوجه الإصلاحي، قوله إن "خطوة روحاني الذكية والدبلوماسية لم تُهدأ المتشددين فحسب، بل أسعدت الإصلاحيين لأنها وضعت المزيد من الضغوط على الأوروبيين من دون أن تجر البلاد إلى الحرب"، مضيفة: "كانت الدول الأوروبية ردت الخميس على تصريحات روحاني بأنها ترفض أي "إنذارات نهائية" إيرانية، وحضت إيران على مواصلة تنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي".