الصين تطلق مدمرتين صاروخيتين حديثتين إلى الماء

ذكرت وكالة "سبوتنيك" أن "رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ راقب عملية إنزال السفن الحربية الى الماء مع كبار القادة العسكريين في البلاد"، مشيرا الى أن "الصين أطلقت مدمرتين صاروخيتين من مشروع D052 الى الماء".
ولفتت الى أنه "تم تجميع السفينتين في حوض بناء السفن في مدينة داليان الواقعة شمال شرق مقاطعة لياونينغ الصينية"، مشيرة الى أن "طول مدمرات مشروع 157 052D متر وسعتها 7.5 ألف طن"، مشددة على أن "المدمرات من هذا النوع قادرةعلى تنفيذ المهام القتالية في البحر، كجزء من الأسطول، أو بشكل منفرد، وفقًا لتقارير Huánqiú Shíbào".
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