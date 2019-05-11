قتيل وجريحان إثر حادث سير في مستيتا

سحب عناصر من الدفاع المدني قتيلا من داخل محل لبيع الاطارات على اوتوستراد مستيتا _ جبيل، حيث قضى اثر اقتحام سيارة المحل ما أدى إلى صدمه واحتجاز جثته بين الرفوف الحديدية. وقد استعان العناصر بمعدات الانقاذ الهيدروليكية للتمكن من تحرير الجثة.
توازياً أنقذ العناصر جريحاً من داخل السيارة بالاستعانة أيضا بمعدات الانقاذ الهيدروليكية نظرا لتضرر هيكلها بشدة، ثم تولوا نقله الى مستشفى سيدة المعونات الجامعي في جبيل .
وكان الحادث الذي وقع بداية بين سيارتين على الاوتوستراد وتسبب باقتحام احداهما المحل قد أدى الى سقوط مصابٍ ثانٍ تولت جهات اخرى نقله والجثة الى مستشفيات المنطقة.
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