عبدالله: ايقاف التوظيف كليا في القطاع العام يدفع شاباتنا وشبابنا إلى الاحباط

اشار عضو ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح الى ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى انه "يجوز للحكومة وبعد هيكلة ​القطاع العام​ حصر التوظيف بالحاجات والاختصاصات المطلوبة وعبر ​مجلس الخدمة المدنية​ فقط، ولكن أن نوقف التوظيف كليا في القطاع العام، فهذا يدفع شاباتنا وشبابنا إلى الاحباط والهروب إلى الخارج".

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