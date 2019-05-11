اعتبر رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير ​طلال أرسلان​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أنه "لا يجوز ان تمر ​الموازنة​ إلا بتغيير جذري للمقاربات المتعاقبة في إقرار الموازنات العامة عبر تحويل إقتصادنا من إقتصاد ريعي إلى إقتصاد منتج، عبر دعم ​الصناعة​ و​الزراعة​ بشكل جدّي وأساسي لتعديل الميزان التجاري في البلد وإلا سنبقى ندور في حلقة مفرغة".

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كانت هذه تفاصيل خبر أرسلان: لتحويل إقتصادنا من ريعي إلى منتج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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