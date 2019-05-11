قوى الامن: ضبط 1096 مخالفة سرعة زائدة وتوقيف 61 مطلوبا بجرائم مختلفة

أفادت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ انه "تم ضبط 1096 مخالفة ​سرعة زائدة​ وتوقيف 61 مطلوبا بجرائم مخدرات، سلب، سرقة، تهديد، اطلاق نار بتاريخ 10/05/2019".

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