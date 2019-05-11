ترامب: صواريخ كيم جونج أون "اعتيادية جدا"

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة، في مقابلة مع موقع بوليتيكو أن الاختبارات الأخيرة التي أجرتها كوريا الشمالية "لا تقوض الثقة".
وقال ترامب "إنّها (صواريخ) قصيرة المدى، وأنا لا أعتبر على الإطلاقأنّ ذلك يُشكّل خرقاً لعلاقة الثقة. في مرحلةٍ ما، قد يحدث هذا. لكن في هذه المرحلة، لا".
وأضاف "الأمر يتعلّق بصواريخ قصيرة المدى وبأشياء
والجمعة، ذكر الإعلام الرسمي في كوريا الشمالية، الجمعة، أن الزعيم كيم جونج أون أمر الجيش بتعزيز قدراته الضاربة، ووجه بإطلاق صواريخ جديدة، في ظل تنامي التوترات بسبب الاختبارات الصاروخية التي تظهر على ما يبدو تجهيزات نظام صاروخي متطور جديد.
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