ترمب: اختبارات كوريا الشمالية الصاروخية الأخيرة لا تُقوّض الثقة

اسماء السيد - واشنطن: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة في مقابلة مع موقع بوليتيكو أن الاختبارات الأخيرة التي أجرتها كوريا الشمالية "لا تُقوّض الثقة".

وقال ترمب "إنّها (صواريخ) قصيرة المدى، وأنا لا أعتبر على الإطلاق أنّ ذلك يُشكّل خرقًا لعلاقة الثّقة. في مرحلةٍ ما، قد يحدث هذا. لكن في هذه المرحلة، لا". أضاف الرئيس الأميركي: "الأمر يتعلّق بصواريخ قصيرة المدى وبأشياء اعتياديّة، اعتياديّة جدًّا".

وأطلقت بيونغ يانغ صاروخين قصيرَي المدى، الخميس، في ثاني اختبار عسكري خلال أقلّ من أسبوع.

انتهت القمّة الثانية بين ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في فيتنام في فبراير الماضي، من دون اتّفاق على وضع حدّ لبرنامج بيونغ يانغ النووي مقابل تخفيف العقوبات، ولم تُختتم حتّى ببيانٍ مشترك، ما أثار استياءً لدى كوريا الشماليّة إزاء جمود المحادثات.

جاءت عمليّة الإطلاق الخميس بعد ساعات من وصول الموفد الأميركي الخاص حول كوريا الشماليّة ستيفن بيغون، إلى سيول، مساء الأربعاء، لإجراء محادثات مع المسؤولين الكوريين الجنوبيين حول خطوات الحليفَين بشأن بيونغ يانغ.

