أربعة قتلى و29 جريحًا بانفجار في مصنع في كولومبيا

اسماء السيد - بوغوتا: لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب 29 آخرون، بينهم 17 طفلًا، الجمعة إثر انفجار في مصنع لمعالجة البارود في العاصمة الكولومبية بوغوتا، حسب ما ذكرت السلطات المحلية.
وقال مسؤول في فرق الإطفاء لوكالة فرانس برس إنّ "هناك أربعة أشخاص" قُتلوا. وقع الانفجار بعد ظهر الجمعة في أحد المصانع التي تنتج فتائل لعبة تسمّى التيجو، حيث تلعب عبر إلقاء أقراص معدنية على أهداف تحتوي على البارود لتنفجر عند الاصطدام.
أكد المسؤول أنه "يتم التحقيق في أسباب الحادث".
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