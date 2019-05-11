الحرس الثوري الإيراني: واشنطن لن تتجرأ على شن هجوم ضد طهران

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

قال الحرس الثوري الإيراني، إن واشنطن لن تتجرأ على القيام بعمل عسكري ضد إيران، مؤكدا أن طهران لن تتفاوض مع واشنطن، وذلك حسبما أفاد موقع "سكاي نيوز" في خبر عاجل لها منذ قليل.

في سياق آخر، قالت دول أوروبية إنها تريد الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران، ورفضت "إنذارات" من طهران بعد أن تحللت من قيود مفروضة على برنامجها النووي وهددت بتحركات قد تشكل انتهاكا للاتفاق.

وأعلنت إيران يوم الأربعاء الماضي عن خطوات تمثل تراجعا عن بعض القيود على برنامجها النووي، وذلك ردا على عقوبات جديدة فرضتها الولايات المتحدة بعد أن انسحبت من الاتفاق قبل عام.

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وجاء في بيان مشترك صدر عن الاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا "نرفض أي إنذارات وسنقيّم امتثال إيران على أساس أدائها فيما يتعلق بالتزاماتها النووية بموجب خطة العمل الشاملة (الاتفاق النووي) ومعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية".

وقال التكتل والوزراء في البيان "عازمون على مواصلة الجهود من أجل استمرار التجارة المشروعة مع إيران"، وأضافوا أن هذا يشمل تفعيل الآلية الخاصة بالتبادل التجاري مع إيران.

وردا على ذلك، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على تويتر إن على الدول الأوروبية الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي مع بلاده وتطبيع العلاقات الاقتصادية رغم العقوبات الأمريكية "بدلا من مطالبة إيران بالالتزام من جانب واحد باتفاق متعدد الأطراف".