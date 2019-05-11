31 مايو آخر فرصة لحجز شقة بالإعلان الــ11 لإسكان محدودى الدخل

آمنة عبدالعظيم



قالت مى عبدالحميد الرئيس التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إن الفرصة متاحة للمواطنين بمدن الصعيد لحجز شقة ضمن وحدات الإعلان الحادى عشر لمشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة" حتى نهاية الشهر الجارى، والمتاح به 20 ألف شقة بــ9 محافظات فى الصعيد.

وأضافت عبدالحميد لـــ"صدى البلد"، أن الوحدات المطروحة بمساحات 90 مترا مربعا وسعر 184 ألف جنيه ودعم يصل إلى 40 ألف جنيه، ومقدم 14 ألف جنيه كجدية حجز ويتم تحديد دفعة تالية من المقدم حسب دخل المتقدم وسنه ونسبة الدعم التى حصل...