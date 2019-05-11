LBC: بو صعب اقترح في جلسة الحكومة تولي قوى الامن حفظ الأمن الداخلي بدلا من الجيش

علمت قناة "LBC" أن "وزير الدفاع ​الياس بو صعب​ اقترح في ​جلسة الحكومة​ تولي ​قوى الامن​ حفظ ​الأمن​ في الداخل بدلا من ​الجيش​، ويحافظ الجيش على انتشاره الحدود والمخيمات، ويخفض التدبير 3 الى التدبير رقم 1".

ولفتت المصادر الى أن "وزيرة الداخلية ​ريا الحسن​ استمهلت ​مجلس الوزراء​ لتبحث في هذا الأمر"، مشيرةً الى ان "رئيس الحكةومة ​سعد الحريري​ طلب من بو صعب والحسن العمل على صيغو في هذا السياق وتقديمها للحكومة".