LBC: بو صعب اقترح في جلسة الحكومة تولي قوى الامن حفظ الأمن الداخلي بدلا من الجيش

علمت قناة "LBC" أن "وزير الدفاع الياس بو صعب اقترح في جلسة الحكومة تولي قوى الامن حفظ الأمن في الداخل بدلا من الجيش، ويحافظ الجيش على انتشاره الحدود والمخيمات، ويخفض التدبير 3 الى التدبير رقم 1".
ولفتت المصادر الى أن "وزيرة الداخلية ريا الحسن استمهلت مجلس الوزراء لتبحث في هذا الأمر"، مشيرةً الى ان "رئيس الحكةومة سعد الحريري طلب من بو صعب والحسن العمل على صيغو في هذا السياق وتقديمها للحكومة".
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