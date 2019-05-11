مصادر نقابية للجمهورية: مسؤولية الحكومة البحث عن الطرق السليمة لتخفيض العجز

شددت مصادر نقابية عبر صحيفة "الجمهورية" على أن "مسؤولية ​الحكومة​ البحث عن الطرق السليمة لتخفيض ​العجز​، الّا انّها تستسهل التصويب على حقوق الموظفين كونه الخيار الاسهل لتقليص الإنفاق"، مشيرة الى أنه "من غير الجائز تحميل الناس أعباء المعالجات المفترضة لأزمة هم ضحاياها ورهائنها بالدرجة الاولى، كما من غير الجائز الطلب من هؤلاء تقديم تضحيات وتنازلات إضافية قبل ان يكون الإصلاح والتقشف قد جففا أنهر ​الفساد​ المتدفقة في كل الادارات والوزارات. فقبل الاقتراب من حقوق الموظفين المكتسبة والمحمية بقوة القانون، يجب وقف الهدر وعصر النفقات غير المجدية، التي تخسّر الخزينة مبالغ طائلة".

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