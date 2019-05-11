دا سيلفا: بولسونارو مريض لأنه يعتقد أنّ مشكلة البرازيل تُحلّ بالأسلحة

اعتبر الرئيس البرازيلي الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو "مريضٌ لأنه يعتقد أنّ مشكلة البرازيل تُحلّ بالأسلحة".
وشدد الزعيم التاريخي لليسار البرازيلي الذي يقضي عقوبة بالسّجن مدّتها ثماني سنوات وعشرة أشهر بتهمة الفساد، أنّ "مشكلة البرازيل تُحلّ بالكتب والمدارس".
ووقّع بولسونارو الذي وصل إلى السُلطة في كانون الثاني، مرسوماً هذا الأسبوع سيُتيح لآلاف البرازيليّين حمل سلاح في الشارع أو في أماكن عملهم.
ومن بين المسموح لهم بحمل سلاح، النوّاب والمسؤولون القضائيّون وسائقو الشاحنات والمحامون وحتّى بعض الصحافيّين. غير أنّ منتقدي هذا النصّ يعتبرون أنّه غير دستوري وسيؤدّي إلى تفاقم العنف.
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