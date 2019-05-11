مرضى جماعة “معازيز” يستغيثون: لا مركز صحي ولا سيارة إسعاف ولا من مجيب

لازالت ساكنة جماعة “معازيز”، ضواحي إقليم الخميسات، بدون مستوصف صحي، أو سيارة إسعاف، على الرغم من النداءات المتكررة للساكنة.

وحسب مصادر “اليوم24″، فإن جماعة معازيز، والتي يصل عدد سكانها 16 ألف نسمة، بدون سيارة إسعاف منذ أزيد من 4 شهور، كما أن المرضى يستعينون بسيارات الأجرة، أو سيارات الإسعاف، الخاصة بالجماعات الترابية المجاورة مثل “تيداس” و”حودران”.

وأفادت المصادر ذاتها، بأن الجماعة الترابية المعازيز لا تستجيب لنداءات الساكنة، بضرورة توفير سيارة إسعاف أو التعجيل ببناء مركز صحي، بهدف توفير العلاج للمرضى.

ويضطر ساكنة جماعة المعازيز إلى التنقل للمستشفى الإقليمي للخميسات من أجل العلاج.