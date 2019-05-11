“البوليساريو” تحتفل بذكرى 46 للتأسيس والمغرب يطالب المجتمع الدولي باتخاذ قرارات إزاء الانتهاكات الحقوقية في المخيمات

على وقع احتجاجات المحتجزين في المخيمات والتدخل لاعتقالهم، تحتفل جبهة “البوليساريو” الانفصالية بالذكرى 46 لتأسيسها، والذي يتزامن مع العاشر من ماي من كل سنة، فيما أصدرت الحكومة المغربية أول تعليق رسمي لها على القرار الأممي الأخير، معتبرة أنه أسقط وهم وجود مسؤولية لـ “البوليساريو” على المنطقة الواقعة شرق المنظومة الأمنية، مطالبة المنتظم الدولي بالتحرك واتخاذ قرارات إزاء تفاقم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المخيمات.

وفي ذات السياق، أكد مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أن القرار رقم 2468 الصادر مؤخرا عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الصحراء المغربية، أسقط وهم وجود مسؤولية لـ “البوليساريو” على المنطقة الواقعة شرق المنظومة الأمنية، وذلك بإثبات انتهاكات الجبهة الانفصالية في تلك المنطقة.