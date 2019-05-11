تعرضت الغواصة النووية "آي إن إس آريهانت" الهندية، التي تصل تكلفتها إلى 2.9 مليار دولار، للغرق، وذلك بحسب موقع "الحدوتة".
وقالت "الحدوتة" أن السبب في غرق الغواصة خطأ بشري، لعدم سد طاقم الغواصة، لأحد الأبواب والفتحات مما أدى لدخول المياه بها وغرقها.
وأوضحت الحكومة الهندية، أنها سعت لاعادة استعادة الغواصة واصلاحها، ولكن بسبب الأضرار الجسيمة التي تعرضت لها فشلوا في إصلاحها.
وأفادت الحكومة أن الغواصة نووية هجومية تم تعديلها لتصبح قادرة على استيعاب مجموعة متنوعة وكبيرة من الصواريخ الباليستية.
كانت هذه تفاصيل خبر غرق غواصة نووية هندية قيمتها 2.9 مليار دولار نسى طاقمها غلق الباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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