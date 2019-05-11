شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل اجتماعات لجنة السياحة بالبرلمان خلال الأسبوع الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، 3 اجتماعات خلال الأسبوع الجارى، لمناقشة العديد من مشروعات القوانين، والاتفاقيات خلال هذه الاجتماعات.

وتناقش اللجنة خلال اجتماع غدا الأحد مشروعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، فيما يخص ديوان عام وزارة السياحة، مناقشة مشروعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، فيما يخص الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، مناقشة مشروعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، فيما يخص الهيئة العامة للتنمية السياحية.

Advertisements

وفى يوم الاثنين تناقش اللجنة مشروعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، فيما يخص ديوان عام وزارة الطيران المدنى، ومشروعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، فيما يخص الهيئة العامة للأرصاد الجوية.



ويوم الثلاثاء تناقش لجنة السياحة قرار المملكة العربية السعودية بشأن إصدار تأشيرة العُمرة "إلكترونيًا" وما اتخذته وزارة السياحة من إجراءات فى هذا الشأن، والوقوف على مدى تأثير هذا القرار على شركات السياحة المصرية، ومدى استفادة المواطنين منه.