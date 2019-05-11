شكرا لقرائتكم خبر عن نادى "جلطة سراى التركى" يصفع أردوغان بدعم مرشح المعارضة فى اسطنبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه فريق جلطة سراى التركى، صفعة كبرى للرئيس التركى رجب طيب أردوغان، عندما أعلن عضو الهيئة الاستشارية بالنادى التركى دعمه للقيادى بحزب الشعب الجمهورى المعارض، ورئيس بلدية إسطنبول الذى أقالته اللجنة العليا للانتخابات، أكرم إمام أوغلو. Advertisements وقالت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، إنه خلال الاجتماع الدورى للهيئة الاستشارية بنادى جلطة سراى التركى، أعلن عضو اللجنة، خيرى كوزاك، دعمه لأكرم إمام أوغلو، قائلا إنه سيدعم إمام أوغلو فى انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول التى ستعقد في 23 يونيو. وتابع عضو الهيئة الاستشارية لنادى جلطة سراى التركى، أنه في 23 يونيو سيكون كل شيء رائعا بما يشمل أيضا بطولة النادى لدوري كرة القدم، مستطردا: المولى وهب إمام أوغلو لهذا البلد، إن شاء الله ستكون ليلة عيد لتركيا بأسرها.

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