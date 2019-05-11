شكرا لقرائتكم خبر عن أحد أفراد الأسرة الحاكمة بقطر لـ"تميم":تعاونك مع إيران ضد بلادالحرمين خيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتهم الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، أمير قطر تميم بن حمد، ببيع المقدسات والمبادئ من أجل الحفاظ على كرسى العرش.

وقال أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، موجها رسالته إلى أمير قطر: "مهما بلغت الخصومة بيننا فهى لا تبرر تجاوزاتك الدينية والعرقية ولا تبرر بيعك للمقدسات وللمباديء من أجل استدامة سلطتك ومصالحك".

وأوضح الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، أن تميم بن حمد يبيع المبادئ، مواصلا الهجوم عليه، قائلا: تعاونك مع إيران ومع كل من يقف ضد بلاد الحرمين تصبح عميل وخائن وناقض للمواثيق والعهود.

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