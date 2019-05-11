واشنطن تعتزم فرض رسوم جديدة على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار

أحمد محرم
أفادت قناة "الحرة" بأن واشنطن تستعد لفرض رسوم جمركية إضافية على ما قيمته 300 مليار دولار من المنتجات الصينية بعد نهاية جولة مفاوضات تجارية دون التوصل إلى اتفاق.
ودخلت زيادة أمر بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرسوم الجمركية على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار إلى 25 بالمئة حيز التنفيذ أمس الجمعة، وقالت بكين إنها سترد، مما يفاقم التوترات في الوقت الذي يجري فيه الطرفان محادثات في محاولة أخيرة لإنقاذ اتفاق تجاري.
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