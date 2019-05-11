بيت الزكاة المصري: لم نصرف أي شنط رمضانية هذا العام وما يوزع لا يمت لنا بصلة

محمد شحتة

أعلن بيت الزكاة والصدقات المصري أنه لم يوزع أي كراتين أو شنط رمضانية هذا العام تنفيذا لتعليمات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وأنه قام فقط بمضاعفة الإعانة الشهرية لمستحقي الزكاة المسجلين القاعدة الخاصة به.

وأوضح بيت الزكاة المصري، أنه ما يقوم به البعض من توزيع كراتين تحمل لوجو بيت الزكاة لا يمتون بأي صلة للبيت وبيت الزكاة غير مسئول عنهم.