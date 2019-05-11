ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أنه بعدما تكثّفت في الأشهر الماضية الرحلات المنظمة التي يشرف عليها الأمن العام اللبناني، الذي يتواصل مع الحكومة السورية، لضمان عودة مجموعات من النازحين بعد إذن مسبق من السلطات في دمشق، تراجعت الوتيرة في الأسابيع القليلة الماضية.
وأكدت مصادر في الأمن العام لـ"الشرق الأوسط"، أن "الآلية لا تزال معتمدة ومستمرة، وفي حال لحظ البعض تراجعاً في الوتيرة، فمرده إلى دخولنا شهر رمضان المبارك"، مرجحة أن "تتكثف الرحلات بعد عيد الفطر، وخلال فصل الصيف".
وأشارت المصادر إلى أن "نحو 200 ألف نازح سوري عادوا من لبنان إلى سوريا منذ عام 2017، سواء عبر الرحلات التي ينظمها الأمن العام، أو من خلال مبادرات فردية خاصة".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الأمن العام للشرق الأوسط: 200 ألف نازح سوري عادوا منذ 2017 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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