مصادر الأمن العام للشرق الأوسط: 200 ألف نازح سوري عادوا منذ 2017

ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أنه بعدما تكثّفت في الأشهر الماضية الرحلات المنظمة التي يشرف عليها ​الأمن العام​ ال​لبنان​ي، الذي يتواصل مع ​الحكومة السورية​، لضمان عودة مجموعات من ​النازحين​ بعد إذن مسبق من السلطات في دمشق، تراجعت الوتيرة في الأسابيع القليلة الماضية.

وأكدت مصادر في الأمن العام لـ"الشرق الأوسط"، أن "الآلية لا تزال معتمدة ومستمرة، وفي حال لحظ البعض تراجعاً في الوتيرة، فمرده إلى دخولنا ​شهر رمضان​ المبارك"، مرجحة أن "تتكثف الرحلات بعد ​عيد الفطر​، وخلال فصل الصيف".

وأشارت المصادر إلى أن "نحو 200 ألف نازح سوري عادوا من لبنان إلى ​سوريا​ منذ عام 2017، سواء عبر الرحلات التي ينظمها الأمن العام، أو من خلال مبادرات فردية خاصة".